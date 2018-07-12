Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,41 artışla 194,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 319,00 lira, Cumhuriyet altını 1.300,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,41 yükselişle 194,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,50 191,70 194,20 194,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.262,00 1.282,00 1.280,00 1.300,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 174,50 178,50 177,00 181,00 Lira(Tam) Ziynet 1.233,00 1.253,00 1.250,00 1.275,00 Yarım Ziynet 616,00 626,00 628,00 638,00 Çeyrek Ziynet 308,00 313,00 314,00 319,00
İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı
Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum