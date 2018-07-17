Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 azalışla 190,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 312,00 lira, Cumhuriyet altını 1.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 190,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,60 192,80 190,40 190,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.269,00 1.289,00 1.255,00 1.275,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 175,50 179,50 173,50 177,50 Lira(Tam) Ziynet 1.240,00 1.260,00 1.226,00 1.246,00 Yarım Ziynet 620,00 630,00 613,00 623,00 Çeyrek Ziynet 310,00 315,00 307,00 312,00
Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama
Konut fiyatlarının ve kiraların en çok arttığı iller!
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum