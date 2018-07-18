Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 azalışla 190,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 310,00 lira, Cumhuriyet altını 1.271,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 31 düşüşle 190,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 190,40 190,60 189,80 190,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.255,00 1.275,00 1.251,00 1.271,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 173,50 177,50 173,00 177,00 Lira(Tam) Ziynet 1.226,00 1.246,00 1.222,00 1.242,00 Yarım Ziynet 613,00 623,00 611,00 621,00 Çeyrek Ziynet 307,00 312,00 305,00 310,00
“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı
Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum