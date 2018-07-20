Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 189,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 309,00 lira, Cumhuriyet altını 1.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 189,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 188,90 189,10 188,80 189,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.245,00 1.265,00 1.244,00 1.265,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 172,50 176,50 172,00 176,00 Lira(Tam) Ziynet 1216,00 1236,00 1.216,00 1.236,00 Yarım Ziynet 608,00 618,00 608,00 618,00 Çeyrek Ziynet 304,00 309,00 304,00 309,00
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