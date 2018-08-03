Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 artışla 199,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 325,00 lira, Cumhuriyet altını 1.331,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 199,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 197,30 197,50 198,80 199,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.300,00 1.321,00 1.310,00 1.331,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 180,00 184,00 181,30 185,30 Lira(Tam) Ziynet 1.271,00 1.291,00 1.280,00 1.300,00 Yarım Ziynet 635,00 645,00 640,00 650,00 Çeyrek Ziynet 318,00 323,00 320,00 325,00
Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum