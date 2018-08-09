FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,64 artışla 213,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348,00 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,64 yükselişle 213,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 205,70 205,90 213,20 213,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.355,00 1.376,00 1.405,00 1.426,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 187,50 191,50 194,40 198,40 Lira(Tam) Ziynet 1.325,00 1.345,00 1.398,00 1.418,00 Yarım Ziynet 662,00 672,00 686,00 696,00 Çeyrek Ziynet 331,00 336,00 343,00 348,00

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşıKuyumcular "kredi kartı kararına" karşı
Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruzBayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

En Çok Okunan Haberler

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Kırklareli'nde gübre biriktirme havuzlarındaki atıklar, derelere karıştı

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.