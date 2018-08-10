Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 19,59 artışla 255,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.701,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 19,59 yükselişle 1.701,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,20 213,40 255,00 255,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.680,00 1.701,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,40 198,40 232,00 237,00 Lira(Tam) Ziynet 1.398,00 1.418,00 1.642,00 1.662,00 Yarım Ziynet 686,00 696,00 821,00 831,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 410,00 415,00
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