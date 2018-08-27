Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 2,79 artışla 239,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 390,00 lira, Cumhuriyet altını 1.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise arife günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilen 20 Ağustos Pazartesi günü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 239,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, arife günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilen pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,60 232,80 239,10 239,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.533,00 1.554,00 1.577,00 1.598,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00 216,00 218,00 222,00 Lira(Tam) Ziynet 1.498,00 1.518,00 1.541,00 1.561,00 Yarım Ziynet 749,00 759,00 770,00 780,00 Çeyrek Ziynet 375,00 380,00 385,00 390,00

