Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,16 azalışla 254,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.693,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 düşüşle 254,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 259,40 259,60 253,80 254,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.710,00 1.731,00 1.672,00 1.693,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,50 240,50 231,00 235,00 Lira(Tam) Ziynet 1.671,00 1.691,00 1.634,00 1.654,00 Yarım Ziynet 835,00 845,00 817,00 827,00 Çeyrek Ziynet 418,00 423,00 408,00 413,00
Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum