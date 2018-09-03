Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,98 artışla 256,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 418,00 lira, Cumhuriyet altını 1.710,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,98 yükselişle 256,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,80 254,00 256,30 256,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.672,00 1.693,00 1.689,00 1.710,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 231,00 235,00 234,00 238,00 Lira(Tam) Ziynet 1.634,00 1.654,00 1.650,00 1.670,00 Yarım Ziynet 817,00 827,00 825,00 835,00 Çeyrek Ziynet 408,00 413,00 413,00 418,00
Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı
Kilosunu yüz eurodan satıyor! Para basıyor
Borsa haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!
Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum