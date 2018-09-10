Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 artışla 248,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.657,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 248,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00248,20248,30248,50Cumhuriyet Ata Lira 1.634,001.655,001.636,001.657,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00230,00226,50230,50Lira(Tam) Ziynet 1.597,001.617,001.599,001.619,00Yarım Ziynet 799,00809,00799,00809,00Çeyrek Ziynet 399,00404,00400,00405,00
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