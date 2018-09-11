FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 247,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.651,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 247,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,30 248,50 247,30 247,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.636,00 1.657,00 1.630,00 1.651,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,50 230,50 225,50 229,50 Lira(Tam) Ziynet 1.599,00 1.619,00 1.593,00 1.613,00 Yarım Ziynet 799,00 809,00 796,00 806,00 Çeyrek Ziynet 400,00 405,00 398,00 403,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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