Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 237,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 387,00 lira, Cumhuriyet altını 1.583,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 237,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 239,80 240,00 237,00 237,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.580,00 1.601,00 1.562,00 1.583,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 218,70 222,70 216,00 220,00 Lira(Tam) Ziynet 1.544,00 1.564,00 1.526,00 1.546,00 Yarım Ziynet 772,00 782,00 763,00 773,00 Çeyrek Ziynet 386,00 391,00 382,00 387,00
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