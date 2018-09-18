Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,56 artışla 247,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,56 yükselişle 247,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 243,00 243,20 246,80 247,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.601,00 1.622,00 1.626,00 1.647,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,00 226,00 225,00 229,00 Lira(Tam) Ziynet 1.565,00 1.585,00 1.589,00 1.609,00 Yarım Ziynet 782,00 792,00 794,00 804,00 Çeyrek Ziynet 391,00 396,00 397,00 402,00
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
'Türk balığı dünyada aranan balık haline geldi'
Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla görüşecek
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum