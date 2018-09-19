Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,94 azalışla 242,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 394,00 lira, Cumhuriyet altını 1.616,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,94 düşüşle 242,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 246,80 247,00 242,00 242,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.626,00 1.647,00 1.595,00 1.616,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,00 229,00 221,00 225,00 Lira(Tam) Ziynet 1.589,00 1.609,00 1.558,00 1.578,00 Yarım Ziynet 794,00 804,00 780,00 790,00 Çeyrek Ziynet 397,00 402,00 390,00 394,00
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