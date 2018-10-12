Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 azalışla 232,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 379,00 lira, Cumhuriyet altını 1.552,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 232,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,60232,80 232,40 232,60Cumhuriyet Ata Lira 1.533,001.554,00 1.531,00 1.552,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00216,00 212,00 216,00Lira(Tam) Ziynet 1.498,001.518,00 1.496,00 1.516,00Yarım Ziynet 749,00759,00 748,00 758,00Çeyrek Ziynet 375,00380,00
374,00 379,00
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