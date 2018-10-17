Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 224,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 366,00 lira, Cumhuriyet altını 1.500,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 224,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 228,80 229,00 224,40 224,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.508,00 1.529,00 1.479,00 1.500,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 208,50 212,50 205,00 209,00 Lira(Tam) Ziynet 1.473,00 1.493,00 1.445,00 1.465,00 Yarım Ziynet 737,00 747,00 723,00 733,00 Çeyrek Ziynet 368,00 373,00 361,00 366,00
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