Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,09 azalışla 219,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 359,00 lira, Cumhuriyet altını 1.469,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,09 düşüşle 219,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 224,40 224,60 219,70 219,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.479,00 1.500,00 1.448,00 1.469,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 205,00 209,00 200,00 204,00 Lira(Tam) Ziynet 1.445,00 1.465,00 1.415,00 1.435,00 Yarım Ziynet 723,00 733,00 707,00 717,00 Çeyrek Ziynet 361,00 366,00 354,00 359,00
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum