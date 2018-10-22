Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 222,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.489,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,00 223,20 222,70 222,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.470,00 1.491,00 1.468,00 1.489,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 203,00 207,00 Lira(Tam) Ziynet 1.436,00 1.456,00 1.434,00 1.454,00 Yarım Ziynet 718,00 728,00 717,00 727,00 Çeyrek Ziynet 359,00 364,00 359,00 364,00
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