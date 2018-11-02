Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,09 azalışla 215,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351,00 lira, Cumhuriyet altını 1.439,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,09 düşüşle 215,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 219,70 219,90 215,10 215,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.448,00 1.469,00 1.418,00 1.439,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00 204,00 196,00 200,00 Lira(Tam) Ziynet 1.415,00 1.435,00 1.385,00 1.405,00 Yarım Ziynet 707,00 717,00 693,00 703,00 Çeyrek Ziynet 354,00 359,00 346,00 351,00
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