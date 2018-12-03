Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,4203,6208,7208,9Cumhuriyet Ata Lira 1.340,0 1.361,0 1.375,01.396,022 Ayar Bilezik(Gr.) 185,5 189,52190,30194,30Lira (Tam) Ziynet 1.310,0 1.330,0 1.344,01.364,0Yarım Ziynet 655,0 665,0 672,0682,0Çeyrek Ziynet 327,0332,0336,0341,0
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