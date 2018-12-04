FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını 1.429,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,7 208,9 213,70213,90Cumhuriyet Ata Lira 1.375,0 1.396,0 1.408,001.429,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 190,30 194,30 195,00199,00Lira (Tam) Ziynet 1.344,0 1.364,0 1.376,01.386,0Yarım Ziynet 672,0 682,0 688,00698,00Çeyrek Ziynet 336,0 341,0
344,00349,00

PARTNERMüslümanların tarihi değiştiren icatlarıMüslümanların tarihi değiştiren icatları
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi
İmar Barışı'nda tapu heyecanıİmar Barışı'nda tapu heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Motorine 8 kuruş indirim geldi

Motorine 8 kuruş indirim geldi

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.