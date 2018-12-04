Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını 1.429,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,7 208,9 213,70213,90Cumhuriyet Ata Lira 1.375,0 1.396,0 1.408,001.429,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 190,30 194,30 195,00199,00Lira (Tam) Ziynet 1.344,0 1.364,0 1.376,01.386,0Yarım Ziynet 672,0 682,0 688,00698,00Çeyrek Ziynet 336,0 341,0
344,00349,00
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