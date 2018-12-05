FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 211,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,70213,90211,30211,50Cumhuriyet Ata Lira 1.408,00 1.429,00 1.393,001.414,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00192,70196,70Lira (Tam) Ziynet 1.376,0 1.386,0 1.361,01.381,0Yarım Ziynet 688,00 698,00 680,00690,00Çeyrek Ziynet 344,00 349,00 340,00345,00

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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