Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,00 213,20 211,30211,50Cumhuriyet Ata Lira 1.404,00 1.425,00 1.392,001.413,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 194,25 198,25 192,70196,70Lira (Tam) Ziynet 1.371,00 1.392,00 1.361,001.381,00Yarım Ziynet 686,00 696,00 680,00690,00Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 340,00345,00
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