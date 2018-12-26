FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 216,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 354,00 lira, Cumhuriyet altını 1.449,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 216,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 216,20 216,40 216,70 216,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.425,00 1.446,00 1.428,00 1.449,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 197,00 201,00 197,50 201,50 Lira(Tam) Ziynet 1.392,00 1.412,00 1.396,00 1.416,00 Yarım Ziynet 696,00 706,00 698,00 708,00 Çeyrek Ziynet 348,00 353,00 349,00 354,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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