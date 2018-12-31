Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 218,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 356,00 lira, Cumhuriyet altını 1.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 218,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 216,40 216,60 218,10 218,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.426,00 1.447,00 1.437,00 1.458,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 197,00 201,00 199,00 203,00 Lira(Tam) Ziynet 1.393,00 1.413,00 1.404,00 1.424,00 Yarım Ziynet 697,00 707,00 702,00 712,00 Çeyrek Ziynet 348,00 353,00 351,00 356,00
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