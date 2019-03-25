FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 238,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.593,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 238,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 237,50 237,70 238,60 238,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.565,00 1.586,00 1.572,00 1.593,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 216,50 220,50 217,60 221,60 Lira(Tam) Ziynet 1.530,00 1.550,00 1.537,00 1.557,00 Yarım Ziynet 765,00 775,00 768,00 778,00 Çeyrek Ziynet 382,00 387,00 384,00 389,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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