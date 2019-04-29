FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 244,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.631,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 244,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 245,80 246,00 244,40 244,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.620,00 1.641,00 1.610,00 1.631,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 224,20 228,20 223,00 227,00 Lira(Tam) Ziynet 1.583,00 1.603,00 1.574,00 1.594,00 Yarım Ziynet 792,00 802,00 787,00 797,00 Çeyrek Ziynet 396,00 401,00 393,00 398,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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