FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 249,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 249,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 246,70 246,90 249,00 249,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.626,00 1.647,00 1.641,00 1.662,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,00 229,00 227,00 231,00 Lira(Tam) Ziynet 1.589,00 1.609,00 1.604,00 1.624,00 Yarım Ziynet 794,00 804,00 802,00 812,00 Çeyrek Ziynet 397,00 402,00 401,00 406,00

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24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

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