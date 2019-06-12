Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 248,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 248,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00248,20 248,00 248,20Cumhuriyet Ata Lira 1.634,001.655,00 1.634,001.655,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00230,00 226,20230,20 Lira(Tam) Ziynet 1.597,001.617,00 1.597,00 1.617,00Yarım Ziynet 798,00808,00 799,00 809,00Çeyrek Ziynet 399,00404,00
399,00404,00
Okuyucu Yorumları 0 yorum