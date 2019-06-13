Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 artarak 252,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20 252,50 252,70Cumhuriyet Ata Lira 1.634,001.655,00 1.664,00 1.685,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 226,20230,20 230,20234,20 Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.617,00 1.626,001.646,00 Yarım Ziynet 799,00 809,00 812,00823,00 Çeyrek Ziynet 399,00404,00
407,00412,00
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