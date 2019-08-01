FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,10254,30 252,80253,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.675,001.696,00 1.666,001.687,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00236,00 230,55 234,55Lira(Tam) Ziynet 1.636,001.656,00 1.628,00 1.648,00Yarım Ziynet 818,00828,00 814,00 824,00Çeyrek Ziynet 409,00 414,00

407,00 412,00

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Kapalıçarşı'da altın

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