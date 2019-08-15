Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 272,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira, Cumhuriyet altını 1.814,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 272,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,70 264,90 272,10 272,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.744,00 1.765,00 1.793,00 1.814,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,50 245,50 248,00 252,00 Lira(Tam) Ziynet 1.705,00 1.725,00 1.752,00 1.772,00 Yarım Ziynet 852,00 862,00 876,00 886,00 Çeyrek Ziynet 426,00 431,00 438,00 443,00
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