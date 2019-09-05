FİNANS

Kapalıçarşı'da altın

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 279,00 279,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.839,00 1.860,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 254,00 258,00 Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.797,00 1.817,00 Yarım Ziynet 909,00 919,00 898,00 908,00 Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 449,00 454,00

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş ÖdülüPegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü
AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletirAGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 ayar külçe altın cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da altın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Denizi olmayan ilimizden 80 ülkeye gönderiliyor

Denizi olmayan ilimizden 80 ülkeye gönderiliyor

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

'Alman devi' Erdoğan'la görüştü!

'Alman devi' Erdoğan'la görüştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

AGED / Saral: Hurda kağıt ithalatına kota sektörü geriletir

Şeker pancarı üreticisi mutlu

Şeker pancarı üreticisi mutlu

CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza

CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza

Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.