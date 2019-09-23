Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla 280,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.869,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,80277,00 280,40 280,60Cumhuriyet Ata Lira 1.824,001.845,00 1.848,00 1.869,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00256,00 256,00 260,00Lira(Tam) Ziynet 1.783,001.803,00 1.806,00 1.826,00Yarım Ziynet 891,00901,00 903,00 913,00Çeyrek Ziynet 446,00451,00 452,00 457,00
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