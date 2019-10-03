Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 278,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,80 274,00 277,90 278,10 Cumhuriyet Ata Lira 1.804,00 1.825,00 1.831,00 1.852,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 253,50 257,50 Lira(Tam) Ziynet 1.763,00 1.783,00 1.790,00 1.810,00 Yarım Ziynet 882,00 892,00 895,00 905,00 Çeyrek Ziynet 441,00 446,00 448,00 453,00
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