Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 281,80 282,00 281,30 281,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.857,00 1.878,00 1.854,00 1.875,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 256,50 260,50 Lira(Tam) Ziynet 1.815,00 1.835,00 1.812,00 1.832,00 Yarım Ziynet 907,00 917,00 906,00 916,00 Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 453,00 458,00
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