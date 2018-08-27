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Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 77,8 oldu

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 77 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, ağustosta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,6 seviyesine çıktı.

Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve
dayanıklı tüketim mallarında artış, gıda ve içeceklerde ise azalış görüldü. Bu dönemde dayanıksız tüketim mallarında değişim gözlenmedi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 77,8Eylül79,0 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0

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Anahtar Kelimeler:
kapasite kullanım oranı TCMB

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