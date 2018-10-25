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Kapasite kullanım oranı ekimde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 75,4 oldu

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 108 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, ekimde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşüşle yüzde 75'e indi

Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız
tüketim mallarında artış, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 77,8Eylül79,076,2 Ekim79,775,4 Kasım 79,9 Aralık 79,0

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Anahtar Kelimeler:
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım TCMB

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