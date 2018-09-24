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Kapasite kullanım oranı eylülde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 76,2 oldu

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 89 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, eylülde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesine indi

Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 77,8Eylül79,076,2 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0

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Anahtar Kelimeler:
kapasite kullanım oranı TCMB

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