Kapasite kullanım oranı mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 147 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, mayısta imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine çıktı.

Mayıs ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallar ile dayanıklı tüketim

mallarında artış, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış görülürken, yatırım mallarında ise değişim

olmadı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 Temmuz78,7 Ağustos78,8 Eylül79,0 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0

