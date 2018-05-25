Kapasite kullanım oranı mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 147 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.
Buna göre, mayısta imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine çıktı.
Mayıs ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallar ile dayanıklı tüketim
mallarında artış, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış görülürken, yatırım mallarında ise değişim
olmadı.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:
Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 Temmuz78,7 Ağustos78,8 Eylül79,0 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0
Altın alamayan vatandaş çareyi ' kiralık altında' buldu
Tapuda sıra beklemeye son
Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum