Kapasite kullanım oranı temmuzda azaldı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 88 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.
Buna göre, temmuzda imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesine indi.
Temmuz ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış gözlendi.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 Eylül79,0 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi
Kurbanlıkların kimlikleri 'cep'ten öğrenilebilecek
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
Borsa haftaya nasıl başladı?
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum