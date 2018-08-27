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Kapasite kullanım oranı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Türkiye geneline göre Kocaeli’de de metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranları ortalamanın üzerindedir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye geneline göre Kocaeli’de de metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası ve KSO verilerine göre ağustos ayı kapasite kullanım oranının Türkiye genelinde yüzde 77,8 ile geçen yıla göre 1 puan gerilerken, geçen aya göre 0,7 puan arttığını, Kocaeli’de ise bu oranın yüzde 71,1 ile geçen yıla göre 0,6 puan, geçen aya göre 0,4 puan gerilediğini belirtti.

Kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin geçici olmasını temenni eden Zeytinoğlu, “Firmalarımız, ağustos ayında döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithale dayalı iç pazarda daralma olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv sanayindeki periyodik bakım ve toplu izin dönemlerinin olmasının da kapasite kullanım oranlarının daha yüksek çıkmasını etkilediğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye geneline göre Kocaeli’de de metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 23’ü, eylül ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 60’ı bu miktarın değişmediğini, yüzde 17’si ise azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19’u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17’i ise azaldığını ifade etmişlerdir."

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Ayhan Zeytinoğlu Kapasite kullanım oranları KSO

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