Kapasite kullanım oranı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye geneline göre Kocaeli’de de metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu bildirdi.
Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası ve KSO verilerine göre ağustos ayı kapasite kullanım oranının Türkiye genelinde yüzde 77,8 ile geçen yıla göre 1 puan gerilerken, geçen aya göre 0,7 puan arttığını, Kocaeli’de ise bu oranın yüzde 71,1 ile geçen yıla göre 0,6 puan, geçen aya göre 0,4 puan gerilediğini belirtti.
Kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin geçici olmasını temenni eden Zeytinoğlu, “Firmalarımız, ağustos ayında döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithale dayalı iç pazarda daralma olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv sanayindeki periyodik bakım ve toplu izin dönemlerinin olmasının da kapasite kullanım oranlarının daha yüksek çıkmasını etkilediğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye geneline göre Kocaeli’de de metal, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının ortalamanın üzerinde olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:
"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 23’ü, eylül ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 60’ı bu miktarın değişmediğini, yüzde 17’si ise azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19’u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17’i ise azaldığını ifade etmişlerdir."
İnsanlar bakmaya korkuyor! O kilosunu 90 TL'den satıyor
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
'Vira bismillah' demek için 1 Eylül'ü bekliyorlar
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum