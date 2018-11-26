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Kapasite kullanım oranı

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Gerek Türkiye geneli gerek ilimizde tüm sektörlerde kapasite oranlarının gerilediğini görüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite oranlarının tüm sektörlerde gerilediğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirerek, hemen hemen tüm sektörlerde aylık bazda gerileme olduğuna dikkati çekti.

Açıklamasında, "Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre Kasım ayı kapasite kullanım oranı Türkiye genelinde yüzde 74,1 ile geçen yıla göre 5,8 puan, geçen aya göre 1,3 puan geriledi. Kocaeli’de ise yüzde 70,5 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan, geçen aya göre ise 0,7 puan geriledi." ifadelerine yer veren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye geneli gerek ilimizde tüm sektörlerde kapasite oranlarının gerilediğini görüyoruz. İlimizde yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 71’i geçen aya göre kapasite kullanım oranlarının azaldığını bildirdi. Azalış nedenleri arasında ise ekonomik durgunluk ve belirsizliklere bağlı iç pazarda daralma ve siparişlerdeki azalma gösterilmiştir.

Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 10’u Aralık ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 45’i ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 45’i azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 53’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 25’i ise azaldığını ifade etmişlerdir."

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kapasite kullanım oranı KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

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