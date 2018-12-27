FİNANS

Kapasite kullanım oranı

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "İlimiz sanayisinin büyük çoğunluğunu oluşturması açısından önemsediğimiz kimya ve metal sektörlerinde sırasıyla Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranları yüzde 77 ve yüzde 80 olarak gerçekleşti. Genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları olumlu buluyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentte kimya ve metal sektörlerinde sırasıyla Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranlarının yüzde 77 ve yüzde 80 olarak gerçekleştiğini belirterek, genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan aralık ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Kocaeli Sanayi Odasınca açıklanan kapasite kullanım oranlarına da değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kapasite kullanım oranlarının hemen hemen tüm sektörlerde gerilediğini görüyoruz. Aralık ayında kapasite kullanım oranı, Türkiye genelinde yüzde 74,1 ile geçen ay ile aynı seviyede kalırken, geçen yıla göre 4,9 puan geriledi. Kocaeli'de ise yüzde 69,2 ile geçen aya göre 1,3 puan, geçen yıla göre 1,5 puan geriledi. Bu ay ilimizde yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 72'si geçen aya göre kapasite kullanım oranlarının azaldığını bildirdi. Azalış nedenleri arasında belirsizliklere bağlı iç pazarda daralma ve siparişlerdeki azalma gösterildi." ifadelerini kullandı.

Yılın tamamına bakıldığında, ekonomideki yavaşlamanın yansımalarının kapasite kullanım oranlarında da görüldüğüne işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gerilemenin ilimizde daha az olmasında, ilimizin ihracat yapan bir il olmasının faydalarını gördüğümüzü düşünüyoruz. İhracatımıza en büyük katkıyı veren otomotiv sektörü, ortalama kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 76, Türkiye genelinde ise yüzde 84 ile bu yıl da zirveye oturdu. Yine ilimiz sanayisinin büyük çoğunluğunu oluşturması açısından önemsediğimiz kimya ve metal sektörlerinde de sırasıyla Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranları yüzde 77 ve yüzde 80 olarak gerçekleşti. Genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları olumlu buluyoruz."

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