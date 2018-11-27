FİNANS

Kapasite mekanizmasıyla ekim ayı için 135 milyon lira ödeme

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kapasite mekanizmasıyla ekim ayı için 135 milyon lira ödeme

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 27 elektrik üretim santraline ekim ayı için toplam 135 milyon 165 bin 853 lira ödeme yapacak.

TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine ekim ayına yönelik ödenecek tutarlara ilişkin açıklama yayımlandı.

Buna göre, toplam kapsamdaki 28 santralden 27'sine yönelik geçen ay için toplam 135 milyon 165 bin 853 lira ödeme yapılacak.

Mekanizmadan en yüksek ödemeyi 12 milyon 268 bin 263 lira ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ alacak.

Bu şirketi 9 milyon 508 bin 71 lira ödeme ile Aksa Enerji Üretim AŞ ve 9 milyon 360 bin 83 lirayla Enerjisa Enerji Üretim AŞ izliyor.

Kapasite mekanizması ile elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji KApasite mekanizması TEİAŞ

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