Kapıdağ mor soğanına coğrafi işaret

BALIKESİR (AA) - Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen, genellikle balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak da adlandırılan mor soğana coğrafi işaret verildi.

Erdek Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Kapıdağ'ın mor soğanına coğrafi işaret verildiğini söyledi.

Coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, "Böylece Kapıdağ, mor soğanda Sicilya ve Avustralya'dan sonra dünyada belgeli üç yöreden biri oldu. Şimdi bu soğana dünya çapında coğrafi işaret almak için başvuruda bulunacağız." diye konuştu.

Geçen yıl 9 kadından oluşan "Bereketli Eller Kooperatifi" aracılığıyla bir marketler zincirine 65 tonluk mor soğan satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Sarı, bu yıl 25 Haziran'da başlayan hasat döneminden bu yana 55 tonluk satış yaptıklarını dile getirdi.

Sarı, bu yıl birkaç marketler zincirinin daha kooperatifle anlaşma yapmak ve mor soğan almak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: