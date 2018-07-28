FİNANS

Kapıdağ mor soğanına coğrafi işaret

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

"Balık soğanı" olarak da adlandırılan Kapıdağ mor soğanına coğrafi işaret verildi - TOBB Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı: - "Kapıdağ, mor soğanda Sicilya ve Avustralya'dan sonra dünyada belgeli üç yöreden biri oldu"

BALIKESİR (AA) - Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen, genellikle balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak da adlandırılan mor soğana coğrafi işaret verildi.

Erdek Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Kapıdağ'ın mor soğanına coğrafi işaret verildiğini söyledi.

Coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, "Böylece Kapıdağ, mor soğanda Sicilya ve Avustralya'dan sonra dünyada belgeli üç yöreden biri oldu. Şimdi bu soğana dünya çapında coğrafi işaret almak için başvuruda bulunacağız." diye konuştu.

Geçen yıl 9 kadından oluşan "Bereketli Eller Kooperatifi" aracılığıyla bir marketler zincirine 65 tonluk mor soğan satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Sarı, bu yıl 25 Haziran'da başlayan hasat döneminden bu yana 55 tonluk satış yaptıklarını dile getirdi.

Sarı, bu yıl birkaç marketler zincirinin daha kooperatifle anlaşma yapmak ve mor soğan almak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, çok memnuniyet verici bir gelişme. Mor soğanı en çok üreten yer Ballıpınar Mahallesi. Biraz da Turan ve Ormanlı'da üretim yapılıyor. Önceki dönemlerde soğanın kilosu bir liraya kadar düşünce üreticilerin morali bozulmuş, üretimden vazgeçme noktasına gelmişlerdi. Bu yıl bir ara 4 liraya kadar yükselen fiyat, moralleri yerine getirdi. Bu yıl Kapıdağ mor soğanının toplam hasadı bin 100 ton oldu. Bunun 300-400 tonunu tüccar satın aldı."

PARTNERYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yollarıYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yolları
Seçimden sonra altına talep arttıSeçimden sonra altına talep arttı
Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldıTwitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balikesir coğrafi işaret Erdek Kapıdağ mor soğan

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

İş kuran gence 8 bin 402 lira

İş kuran gence 8 bin 402 lira

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimden sonra altına talep arttı

Seçimden sonra altına talep arttı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.