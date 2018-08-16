Kapıdağ mor soğanına coğrafi işaret

BALIKESİR (AA) - Kapıdağ mor soğanının coğrafi işaret tescil belge sunum töreni Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapıldı.

Kapıdağ soğanını en çok üreten Ballıpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene katılan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, coğrafi işaretin ürünlerin katma değerine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretin, söz konusu ürünün benzerlerinden farklı olduğunu gösterdiğini belirten Kızıltepe, "Örneğin, soğan birçok yerde üretilebilir ama Kapıdağ'ın mor soğanı farklıdır anlamına gelir. Coğrafi işaretin tescilinin anlamı ve değeri, o yeri koruma altına almak, atalardan gelen bir değeri, torunlara aynı kalitede devretmek ve korumaktır. Bu tescil, üreticiye de önemli haklar sağlar. Örneğin, kendisine ait tescilli bir ürünü, sahte bir şekilde satan kişilerin ürününe savcılık kanalıyla el koyma ve satışı engelletme hakkı vardır." diye konuştu.

- Üç yıl sonra coğrafi işaret alındı

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı da 4 yıllık bir süreç ve uğraş sonucunda mor soğana coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.