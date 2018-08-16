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Kapıdağ mor soğanına coğrafi işaret

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı: - "Artık coğrafi işaret aldığımız bu ürünümüzün satışı hologramla olacak"

BALIKESİR (AA) - Kapıdağ mor soğanının coğrafi işaret tescil belge sunum töreni Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapıldı.

Kapıdağ soğanını en çok üreten Ballıpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene katılan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, coğrafi işaretin ürünlerin katma değerine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Coğrafi işaretin, söz konusu ürünün benzerlerinden farklı olduğunu gösterdiğini belirten Kızıltepe, "Örneğin, soğan birçok yerde üretilebilir ama Kapıdağ'ın mor soğanı farklıdır anlamına gelir. Coğrafi işaretin tescilinin anlamı ve değeri, o yeri koruma altına almak, atalardan gelen bir değeri, torunlara aynı kalitede devretmek ve korumaktır. Bu tescil, üreticiye de önemli haklar sağlar. Örneğin, kendisine ait tescilli bir ürünü, sahte bir şekilde satan kişilerin ürününe savcılık kanalıyla el koyma ve satışı engelletme hakkı vardır." diye konuştu.

- Üç yıl sonra coğrafi işaret alındı

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı da 4 yıllık bir süreç ve uğraş sonucunda mor soğana coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ballıpınar Mahallesi'ndeki soğan üreticilerinin kendilerini bu süreçte yalnız bırakmadığını vurgulayan Sarı, "Mor soğan, dünyada üç yerde yetişiyor. İtalya'nın Sicilya Adası'nda ve Avustralya'daki iki köyde ve Kapıdağ'da. Bu soğanın pazarlamasını, tamamı kadınlardan oluşan Bereketli Eller Kooperatifi yapıyor. Artık coğrafi işaret aldığımız bu ürünümüzün satışı hologramla olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ise coğrafi işaretin milli değerlerin yaşatılması ve korunmasının yanı sıra alın terinin karşılığının katma değer olarak alınması anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu işaretin değeri zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Bu işaretin, mor soğan satışında fiyatlara en az yüzde 20 katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kızıltepe, Kapıdağ mor soğanının coğrafi işaret tescil belgesini Sarı'ya verdi. Sarı ve Bereketli Eller Kooperatifi üyesi Bahar Turan da Kızıltepe'ye plaket sundu.

Törene, Erdek Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Tetik, Kaymakam Ekrem Çalık, Özener Marka Patent Danışmanlık Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Kayabaşı Özener, Ballıpınar Mahallesi mor soğan üreticileriyle protokol üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Erdek mor soğan

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