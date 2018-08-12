Kapıkule'de 11 kilometrelik tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 11 kilometreye ulaştı.
İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen tırlar, sınır kapısında 11 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Yaklaşık 440 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Bu arada yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller
Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!
Dolara inat çay 50 kuruş
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum