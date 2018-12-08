FİNANS

Kapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğu

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 6 kilometreyi aştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun ihracatın artmasıyla TIR'ların aynı anda çıkış yapmak istemelerinden yaşandığını belirtirken sürücüler kuyrukta saatlerce beklemekten şikayet etti.
Ankara'dan yüklediği ihraç yükünü Belçika'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Timur Uyar, 15 saatir kuyrukta beklediğini söyledi. Kuyrukta neden beklediğini bilmediğini belirten Uyar, "Kimse bizimle ilgilenmiyor. Çıkış yapmam yarını bulur. Gideceğimiz yer 3 günlük, biz 3 günde kapı geçiyoruz. Burada 3 gün bekleyip çıkış yaptıktan sonra gideceğimiz yere ulaşıyoruz'' dedi.
Diğer TIR sürücüleri de kuyrukta beklerken temel ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmayışından şikayetçi.
FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğu

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağızMAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Motoruna öyle bir ceza geldi ki makbuzu görünce şok oldu!

Motoruna öyle bir ceza geldi ki makbuzu görünce şok oldu!

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

Otomobilde yerliye yöneldik

Otomobilde yerliye yöneldik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.